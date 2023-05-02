Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бесплатные игры PS Plus за май уже можно скачать

Sony добавила в PS Plus Essential три новые игры, которые уже доступны для загрузки. Их может скачать каждый, у кого оформлен базовый уровень подписки.

GRID Legends (PS5, PS4)

Это гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.

Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts

Chivalry 2 (PS5, PS4)

Тайтл представляет собой сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов. У игры положительные отзывы и большая фанатская база.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents

Descenders (PS5, PS4)

Descenders — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots

Все три игры будут доступны до 6 июня.