Корпорация IBM заменит часть сотрудников на искусственный интеллект
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По информации Bloomberg, корпорация IBM в течение пяти лет приостановит наём сотрудников, функции которых может выполнять искусственный интеллект. Об этом сообщил глава корпорации Арвинд Кришна.
Как отметил Кришна, в компании работают примерно 26 тыс. сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. Около 7,8 тыс. сотрудников в корпорации могут быть заменены ИИ.
Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников будут заменены искусственным интеллектом в течение пятилетнего периода.
По словам Арвинда, более рутинные задачи, такие как предоставление писем с подтверждением трудоустройства или перевод сотрудников из отдела в отдел, скорее всего, будут полностью переданы под управление ИИ.
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