Фильм «Ренфилд» с Николасом Кейджем в роли Дракулы вышел в онлайне

2 мая фильм «Ренфилд» добрался до онлайн-кинотеатров. Комедия с Николасом Кейджем в роли Дракулы вышла в прокат всего месяц назад и заработала скромные $ 22 млн при бюджете в $ 65 млн. Картина доступна на Amazon и в других цифровых сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

В центре сюжета «Ренфилда» оказывается помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку. Вместе с Кейджем в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи».

2 мая в онлайн-кинотеатрах вышел и другой апрельский хит — «Подземелья и драконы: Честь среди воров».