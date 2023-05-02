Умер известный модельер Валентин Юдашкин
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В возрасте 59 лет скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Первого канала.
Известно, что последние месяцы модельер боролся с раком почки. Юдашкин умер от усложнений болезни, которую обнаружили ещё в 2016 году.
Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание.
Первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей, была представлена в 1991 году в Париже. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. А с апреля 2012 года Юдашкин стал главным редактором круглосуточного телеканала «Стиль и мода».
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