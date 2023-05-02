Приложение Tinder отключат в России

Американская компания Match Group объявила об уходе из России. В ближайшее время организация начнёт сворачивать деятельность в стране вплоть до 30 июня. Об этом компания сообщила в своём годовом отчёте.
Match Group владеет множеством популярных приложений, включая Match.com, Meetic, Ok Cupid и Hinge. Но больше всего компания известна Tinder — сервисом для знакомств с учётом геолокации. Программа пользуется большой популярностью в том числе и в России — в 2022 году приложение заняло второе место в списке самых используемых сайтов для отношений в Европе.
Пока неясно, приведёт ли уход Match Group к полному отключению TInder в РФ. Вполне возможно, сервисом и дальше можно будет пользоваться с помощью аккаунтов других регионов и VPN, однако российская аудитория приложения наверняка сократится в разы.
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