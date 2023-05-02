Съёмки новых «Звёздных войн» от Тайки Вайтити начнутся в 2024 году
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Издание Deadline сообщило, что фильм режиссёра Тайки Вайтити по «Звёздным войнам» будут снимать в 2024 году. Именно тогда постановщик планирует начать работу над картиной, однако точных дат нет.
Сначала Вайтити поработает над экранизацией научно-фантастического романа «Клара и Солнце» писателя Кадзуо Исигуро. После этого проекта Тайка возьмётся за «Звёздные войны». Некоторые инсайдеры сообщили, что Вайтити в восторге от фильма по такой известной франшизе.
Чему конкретно будет посвящена лента режиссёра, пока не до конца ясно, однако в ней постановщик планирует сыграть одного из ведущих персонажей.
Следующий фильм Вайтити «Следующий гол — победный» с Майклом Фассбендером в главной роли выйдет осенью этого года.
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