Honkai Star Rail заработала $ 40 млн менее чем за неделю только на iOS
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Вышедшая 26 апреля игра Honkai Star Rail от авторов Genshin Impact уже принесла своим создателям более $ 40 млн (это 3,22 млрд рублей).
Речь идёт только о внутриигровых покупках в AppStore. Пользователи iOS потратили $ 5 млн на ежедневный бонус к валюте, вдвое больше — на боевой пропуск и $ 20 млн — на временный баннер с персонажем Зеле и другие покупки.
Фото: Reddit
Для сравнения, успешная Diablo Immortal после двух недель принесла Blizzard около $ 24 млн, причём как на Android, так и на iOS, тогда как игра от HoYoverse также доступна на ПК и Android, не учтённых в статистике выше.
За первые сутки Honkai Star Rail скачали более 20 млн человек. По этому показателю новая игра китайских разработчиков обогнала Genshin Impact.
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