Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юморист Евгений Петросян госпитализирован из-за тяжёлой болезни сердца

Юморист Евгений Петросян госпитализирован из-за тяжёлой болезни сердца
Комментарии

77-летний юморист Евгений Петросян оказался в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем, ему поставили диагноз «гипертоническая болезнь» — об этом со ссылкой на собственные источники сообщает SHOT.

Вчера артист ударился головой в собственной квартире (другие источники утверждают, что у него закружилась голова). После вызова скорой помощи Петросяна госпитализировали в больницу им. Боткина.

Во время обследования врачи не обнаружили свежих травм черепа, но решили оставить Евгения Вагановича под наблюдением из-за гипертонии. Помимо прогрессирующей болезни сердца, у комика обнаружили кисты в обеих почках.

Вчера артист опроверг слухи о тяжёлой болезни, заявив, что просто заехал на «плановую проверку», чтобы пройти ряд процедур.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023