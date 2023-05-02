Юморист Евгений Петросян госпитализирован из-за тяжёлой болезни сердца

77-летний юморист Евгений Петросян оказался в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем, ему поставили диагноз «гипертоническая болезнь» — об этом со ссылкой на собственные источники сообщает SHOT.

Вчера артист ударился головой в собственной квартире (другие источники утверждают, что у него закружилась голова). После вызова скорой помощи Петросяна госпитализировали в больницу им. Боткина.

Во время обследования врачи не обнаружили свежих травм черепа, но решили оставить Евгения Вагановича под наблюдением из-за гипертонии. Помимо прогрессирующей болезни сердца, у комика обнаружили кисты в обеих почках.

Вчера артист опроверг слухи о тяжёлой болезни, заявив, что просто заехал на «плановую проверку», чтобы пройти ряд процедур.