Вышел тизер триллера «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер российского триллера «Спасти единственного сына». Главную роль в сериале исполнил известный российский актёр Алексей Серебряков, снявшийся в большом количестве сериалов и фильмов.
Сюжет посвящён бывшим супругам Лике и Павлу, которые должны пройти большой и опасный путь, чтобы спасти сына и снова найти общий язык друг с другом. Молодого ветеринара из Москвы Василия Булатова похищает группа террористов и перевозит в один из районов Сирии. Родители должны пойти на всё, чтобы спасти сына.
Видео доступно на YouTube-канале koinru. Права на видео принадлежат KION.
Вместе с Серебряковым в сериале сыграли Анна Ардова, Валерий Степанов, Нино Нинидзе и многие другие. Режиссёром выступил Николай Хомерики.
Премьера сериала состоится 12 мая в онлайн-кинотеатре KION.
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