В Fortnite добавили героев и умения джедаев из «Звёздных войн»

2 мая в Fortnite начался полноценный кроссовер со «Звёздными войнами». В королевскую битву добавили небольшой боевой пропуск, в котором можно получить платные и бесплатные награды. Игроки могут открыть скины Энакина Скайуокера, Дарта Мола и других знаковых персонажей саги.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games
Кроме того, на карте появились джедаи, с которыми можно взаимодействовать. Среди них, например, Оби-Ван Кеноби, который выдаёт пользователям световой меч и дарует несколько умений Силы. Они будут доступны игрокам до конца текущего раунда.
Боевой пропуск в честь «Звёздных войн»
Фото: Epic Games
Кроссовер со «Звёздными войнами» в Fortnite продлится до 23 мая. За максимальную прокачку боевого пропуска игроки смогут получить облик клона.
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