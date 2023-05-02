В Бразилии начали собирать iPhone 14 — это позволило резко снизить его цену
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Пользователь из Бразилии рассказал, что купил синюю версию iPhone 14 на 128 ГБ, который был произведён в его стране.
На коробке он обнаружил надпись «собрано в Бразилии» и упоминание предприятия Foxconn Brazil из Сан-Паулу. Кроме того, номер устройства заканчивался символами «BR/A».
Пока известно только о том, что в Бразилии начали собирать стандартные версии iPhone 14 — модели Pro и Plus с аналогичной маркировкой обнаружить не удалось.
Apple могла пойти на этот шаг из-за высоких налогов на экспорт в Бразилии. Сообщается, что цена на IPhone существенно упала: если раньше смартфон стоит 7599 бразильских реалов (почти 122 тыс. рублей), то теперь его можно найти в местных магазинах по цене 5000 реалов (около 80 тыс. рублей).
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