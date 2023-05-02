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В WhatsApp появилась возможность слушать голосовые сообщения за пределами чата

В WhatsApp появилась возможность слушать голосовые сообщения за пределами чата
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Издание WABetaInfo сообщило подробности обновления 2.2316.2.0 бета-версии мессенджера WhatsApp.

Главной новинкой стала функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения даже после выхода из чата, в который оно было отправлено. Это решит проблему с длинными сообщениями, из-за которых нельзя было отвлечься на другие задачи.

Чтобы проверить, есть ли у вас доступ к этой функции, можно включить запись голоса и открыть любой другой чат, как на скриншоте.

Фото: WABetaInfo

Пока возможность доступна только в бета-версии WhatsApp, однако вполне вероятно, что со временем она появится и в основной версии приложения.

В марте разработчики WhatsApp начали тестировать круглые видеосообщения длительностью до 60 секунд.

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