В WhatsApp появилась возможность слушать голосовые сообщения за пределами чата
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Издание WABetaInfo сообщило подробности обновления 2.2316.2.0 бета-версии мессенджера WhatsApp.
Главной новинкой стала функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения даже после выхода из чата, в который оно было отправлено. Это решит проблему с длинными сообщениями, из-за которых нельзя было отвлечься на другие задачи.
Чтобы проверить, есть ли у вас доступ к этой функции, можно включить запись голоса и открыть любой другой чат, как на скриншоте.
Фото: WABetaInfo
Пока возможность доступна только в бета-версии WhatsApp, однако вполне вероятно, что со временем она появится и в основной версии приложения.
В марте разработчики WhatsApp начали тестировать круглые видеосообщения длительностью до 60 секунд.
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