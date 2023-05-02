В Netflix считают, что привлекают к своим проектам недостаточно цветных женщин

Компания Netflix провела исследование о представлении разных групп людей в своих проектах — как в актёрском составе, так и работающих за кадром.

Согласно отчёту, руководство довольно значительными успехами в расширении инклюзивности, но все ещё не решила проблемы в ряде областей — например, количестве цветных женщин и людей с ограниченными возможностями.

За три года (с 2018 по 2021) Netflix удалось повысить число женщин, которые находились на первых ролях — с 46% до 65% в фильмах и с 51% до 57% в сериалах. Также в 47% проектов главную или соведущую роль представитель меньшинства по этническому или расовому признаку.

При этом Netflix считает, что некоторые группы все ещё представлены недостаточно широко: речь о латиноамериканцах, коренных жителях Америки и выходцев с Ближнего Востока.