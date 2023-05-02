Фильм «Джон Уик 4» выйдет в онлайне 23 мая
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Киностудия Lionsgate раскрыла цифровую дату выхода фильма «Джон Уик 4». Лента с Киану Ривзом появится в онлайне 23 мая — спустя два месяца после старта проката в кинотеатрах.
Сюжет новой части франшизы расскажет, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — бывшему убийце вновь придётся взяться за старое. Действие ленты разворачивается сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.
«Джон Уик 4» — самый кассовый фильм в серии. Картина собрала более $ 400 млн в прокате и стала одним из самых успешных проектов Lionsgate. Киностудия тем временем продолжит развивать франшизу отдельными сериалами и фильмами, расширяющими вселенную наёмных убийц.
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