Трейлер фильма «Дюна 2» покажут уже завтра — первые постеры

Студия Warner Bros., отвечающая за предстоящий фильм «Дюна 2», опубликовала постер ленты Дени Вильнёва. Релиз в кинотеатрах состоится 3 ноября.
А уже завтра, 3 мая, создатели картины представят первый трейлер сиквела адаптации романа Фрэнка Герберта.
Постеры
Фото: WARNER BROS. PICTURES
Фото: Warner Bros. Pictures
В начале февраля актёр Дэйв Батист, исполняющий в дилогии роль Зверя, поделился подробностями о сюжете второй части. По его словам, первая «Дюна» выглядит скорее вступлением к истории, тогда как сиквел будет более насыщенным, жестоким и напряжённым.
Чуть позже издание Vanity Fair опубликовало первые кадры «Дюны 2» с основными персонажами картины.
Оригинальный фильм вышел в 2021 году и получил хорошие отзывы как среди критиков, так и среди простых зрителей.
- 2 мая 2023
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