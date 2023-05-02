Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма «Дюна 2» покажут уже завтра — первые постеры

Трейлер фильма «Дюна 2» покажут уже завтра — первые постеры
Комментарии

Студия Warner Bros., отвечающая за предстоящий фильм «Дюна 2», опубликовала постер ленты Дени Вильнёва. Релиз в кинотеатрах состоится 3 ноября.

А уже завтра, 3 мая, создатели картины представят первый трейлер сиквела адаптации романа Фрэнка Герберта.

Постеры

Фото: WARNER BROS. PICTURES

Фото: Warner Bros. Pictures

В начале февраля актёр Дэйв Батист, исполняющий в дилогии роль Зверя, поделился подробностями о сюжете второй части. По его словам, первая «Дюна» выглядит скорее вступлением к истории, тогда как сиквел будет более насыщенным, жестоким и напряжённым.

Чуть позже издание Vanity Fair опубликовало первые кадры «Дюны 2» с основными персонажами картины.

Материалы по теме
Фото
Фото: первые кадры из «Дюны 2» Дени Вильнёва с героями фильма

Оригинальный фильм вышел в 2021 году и получил хорошие отзывы как среди критиков, так и среди простых зрителей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023