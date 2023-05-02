Работа над сериалом «Кобра Кай» приостановлена из-за забастовки сценаристов
Поделиться
Сценарист и режиссёр Джон Гурвиц сообщил, что его команда покинула съёмочную площадку и временно прекратит работу над финальным эпизодом сериала «Кобра Кай».
Решение связано с забастовкой Гильдии сценаристов США — она не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения об увеличении гонораров и выплат авторам за популярные фильмы и сериалы.
Мы ненавидим бастовать, но если надо, то бьём сильно. Настают печальные времена, но, к сожалению, это необходимо. Как только мы заключим честную сделку, то сразу вернёмся к делу. А пока посылаю поддержку переговорному комитету.
Прошлая подобная забастовка прошла в 2007-2008 годах. Тогда были остановлены съёмки огромного количества фильмов или сериалов, студии понесли многомиллиардные убытки.
Материалы по теме
По слухам, шестой и последний сезон сериала о боевых искусствах «Кобра Кай» должен был выйти до конца 2023 года.
Комментарии
- 2 мая 2023
-
19:21
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:15
-
17:54
-
17:50
-
17:25
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
15:54
-
15:34
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:53
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
13:49
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:41
-
12:23
-
12:00
-
11:22
-
10:41
-
10:02
-
09:49
-
09:00
-
08:37
Партнерский контент