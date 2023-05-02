От новой PS5 до портативной Q Lite: инсайдер опубликовал график выхода устройств Sony

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон собрал в один большой материал всю информацию о будущих игровых устройствах Sony. Все они, отмечает журналист, должны выйти до конца 2024 года.
Project Leonardo
Гаджет в стиле контроллера для PS5 c гибкой настройкой кнопок анонсировали ещё в январе. Устройство должно поступить в продажу в четвёртом квартале 2023 года — в октябре, ноябре или декабре.
Project Leonardo
Фото: Sony
PlayStation 5 со съёмным дисководом
О существовании PS5 со съёмным дисководом Хендерсон сообщил ещё осенью 2022 года. По предположению журналиста, она поступит в продажу уже в сентябре 2023 года. Другие инсайдеры ранее сообщали, что Sony может выпустить бандл новой консоли вместе с «Человеком-пауком 2», который также ожидается в сентябре.
Беспроводные наушники и новая гарнитура для PS5
До апреля 2024 года Sony также выпустит обновлённую гарнитуру для PlayStation 5, а также беспроводные наушники-вкладыши. Официального анонса периферии пока не было.
Предположительный дизайн беспроводных наушников для PS5
Портативная консоль Q Lite для PS5
Устройство предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5. Гаджет внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали 8-дюймовый LCD-экран. Инсайдер отмечает, что Q Lite не будет портативной консолью как таковой: без PlayStation 5 в ней не будет никакого смысла. Устройство якобы поступит в продажу в четвёртом квартале 2023 года.
Фанатский дизайн портативной консоли Q Lite
Фото: Insider Gaming
PlayStation 5 Pro
О PS5 Pro пока нет никаких подробностей, однако Хендерсон уверен в существовании консоли. Внутренние студии PlayStation начнут получать образцы приставки в течение ближайших месяцев, а до сторонних разработчиков устройство доберётся в конце года. Выйти PS5 Pro должна в четвёртом квартале 2024 года.
Возможный дизайн PS5 Pro
Фото: Insider Gaming
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