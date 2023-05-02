От новой PS5 до портативной Q Lite: инсайдер опубликовал график выхода устройств Sony

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон собрал в один большой материал всю информацию о будущих игровых устройствах Sony. Все они, отмечает журналист, должны выйти до конца 2024 года.

Project Leonardo

Гаджет в стиле контроллера для PS5 c гибкой настройкой кнопок анонсировали ещё в январе. Устройство должно поступить в продажу в четвёртом квартале 2023 года — в октябре, ноябре или декабре.

Project Leonardo Фото: Sony

PlayStation 5 со съёмным дисководом

О существовании PS5 со съёмным дисководом Хендерсон сообщил ещё осенью 2022 года. По предположению журналиста, она поступит в продажу уже в сентябре 2023 года. Другие инсайдеры ранее сообщали, что Sony может выпустить бандл новой консоли вместе с «Человеком-пауком 2», который также ожидается в сентябре.

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Беспроводные наушники и новая гарнитура для PS5

До апреля 2024 года Sony также выпустит обновлённую гарнитуру для PlayStation 5, а также беспроводные наушники-вкладыши. Официального анонса периферии пока не было.

Предположительный дизайн беспроводных наушников для PS5

Портативная консоль Q Lite для PS5

Устройство предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5. Гаджет внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали 8-дюймовый LCD-экран. Инсайдер отмечает, что Q Lite не будет портативной консолью как таковой: без PlayStation 5 в ней не будет никакого смысла. Устройство якобы поступит в продажу в четвёртом квартале 2023 года.

Фанатский дизайн портативной консоли Q Lite Фото: Insider Gaming

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PlayStation 5 Pro

О PS5 Pro пока нет никаких подробностей, однако Хендерсон уверен в существовании консоли. Внутренние студии PlayStation начнут получать образцы приставки в течение ближайших месяцев, а до сторонних разработчиков устройство доберётся в конце года. Выйти PS5 Pro должна в четвёртом квартале 2024 года.