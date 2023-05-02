Samsung могла запретить сотрудникам использовать ChatGPT и его аналоги на работе

Компания Samsung ввела запрет на использование сотрудниками сервисов на основе искусственного интеллекта (ChatGPT и других подобных инструментов) — об этом сообщил Bloomberg.

Как сообщается, подобные меры были приняты после утечки конфиденциальной информации. Неизвестный сотрудник Samsung отправил ChatGPT какие-то важные данные, и после масштабного слива из-за сбоя они оказались в свободном доступе.

Пока запрет коснулся только служебных устройств и общения через внутренние сети компании. При этом руководство Samsung призвало сотрудников не передавать ChatGPT и другим ИИ конфиденциальную информацию, даже используя личные гаджеты.

По данным источника, в компании пригрозили тем, кто не будет выполнять новые правила, жёсткими санкциями вплоть до увольнения.