Вышел трейлер второго сезона «Доисторической планеты» — сериала про динозавров от Apple
Поделиться
Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона документального сериала «Доисторическая планета». В шоу рассказывается о различных видах динозавров и их жизни.
Во втором сезоне «Доисторической планеты» зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Ведущим шоу вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист. Первый сезон на русском языке озвучил Николай Дроздов.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон шоу вышел в 2022 году и стал одним из самых популярных проектов на Apple TV+.
Премьера второго сезона состоится 22 мая на AppleTV+.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2023
-
09:07
-
08:31
-
02:05
-
01:32
- 2 мая 2023
-
20:28
-
19:50
-
19:43
-
19:21
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:15
-
17:54
-
17:50
-
17:25
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
15:54
-
15:34
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:53
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
13:49
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:41
-
12:23
Партнерский контент