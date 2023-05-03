Вышел трейлер второго сезона «Доисторической планеты» — сериала про динозавров от Apple

Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона документального сериала «Доисторическая планета». В шоу рассказывается о различных видах динозавров и их жизни.

Во втором сезоне «Доисторической планеты» зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Ведущим шоу вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист. Первый сезон на русском языке озвучил Николай Дроздов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон шоу вышел в 2022 году и стал одним из самых популярных проектов на Apple TV+.

Премьера второго сезона состоится 22 мая на AppleTV+.