Star Wars Jedi: Survivor получила первый патч на консолях
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Star Wars Jedi: Survivor вышла несколько дней назад с ужасной производительностью. У игроков с самого релиза наблюдались проблемы с багами, глюками и другими ошибками. Авторы уже выпустили патч на ПК, а теперь подошла очередь консолей.
На PS5 и Xbox Series проект тоже получит апдейт. Его размер чуть превышает 1 ГБ. Патч призван устранить проблемы с производительностью, различные сбои и прочие ошибки.
Как долго авторы будут приводить экшен в порядок, неизвестно, но им явно потребуется время, чтобы отполировать тайтл.
Star Wars Jedi: Survivor продолжает события Star Wars Jedi: Fallen Order и рассказывает о новых приключениях Кэла Кестиса. Игра получила неплохие оценки от критиков.
Проект доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.
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