«Человек-паук: Через вселенные 2» станет длиннейшим анимационным голливудским проектом

Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Согласно данным, картина будет длиться 2 часа и 20 минут. Первая часть шла меньше двух часов.

Если проект действительно продлится 2 часа и 20 минут, то станет самым длинным анимационным голливудским проектом, а также одним из самых длинных анимационных фильмов в истории, уступив лишь «Трагедии человека» 2012 года. Хронометраж этого мультфильма составил 160 минут, то есть 2,6 часа.

Фото: AMC Theaters

«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещает стать интересным, трагичным и захватывающим одновременно.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.