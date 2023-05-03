Появилось ещё одно подтверждение релиза Assassin's Creed Mirage в августе
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На Reddit появился снимок с внутренней системы магазина GameStop, а опубликовал его якобы сотрудник ритейлера под ником mynameisusername7. На нём можно увидеть, что Assassin's Creed Mirage запланирована к релизу на август, как и говорил ранее инсайдер Том Хендерсон.
Точной даты пока что нет, но, вероятно, Ubisoft назовёт её во время своего летнего шоу. В том, что релиз игры состоится в последний летний месяц, сомнений остаётся всё меньше и меньше.
Фото: Reddit
Assassin's Creed Mirage — новая часть популярной франшизы, которая по духу и атмосфере будет очень близка первым частям.
Релиз проекта должен состояться нт на ПК, PS5 и Xbox Series, а также консолях прошлого поколения: PS4 и Xbox One. На Nintendo Switch тайтл не выйдет.
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