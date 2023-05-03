Актриса Эмма Уотсон — о том, почему 5 лет не снималась в кино: я не была счастлива

Актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в «Гарри Поттере», в интервью Financial Times рассказала о том, почему в её актёрской карьере сейчас большой перерыв. Последний фильм, в котором снялась Уотсон, вышел в 2019 году — это лента «Маленькие жещины».
По словам актрисы, она не чувствовала себя счастливой на съёмках лент, когда она глобально не принимала никаких решений, а просто играла роль. Как отметила Уотсон, она не знала, как можно продвигать фильм, в который ты не так сильно вовлечён.
Если честно, я была не очень счастлива. Думаю, я чувствовала себя, как запертая в клетке. Что показалось мне действительно трудным, так это нужда идти и продвигать то, над чем у меня не было особого контроля.
Эмма подчеркнула, что не собирается завершать актёрскую карьеру, однако она будет ждать лучшего времени и каких-то интересных идей, чтобы вновь сниматься в кино. Актриса больше не хочет переключаться и становится роботом.
Да, я безусловно вернусь. Но сейчас я счастлива сидеть и ждать следующего правильного шага. Мне нравится то, что я делаю. Только нужно делать это так, чтобы не ломать себя. Я просто больше не хочу переключаться в режим робота.
Об участии актрисы в каких-то из будущих лент пока что ничего неизвестно.
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