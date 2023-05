По «Симпсонам» выйдет новая короткометражка в стиле «Звёздных войн»

Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» снова отпразднуют 4 мая — день «Звёздных войн». Они выпустят особую короткометражку, в которой Мэгги снова отправится в неизвестную для себя вселенную.

Новая короткометражка выйдет под названием Maggie Simpson in Rogue Not Quite One. В 2021 году Мэгги уже отправлялась во вселенную «Звёздных войн» — тогда вышел проект Maggie Simpson in The Force Awakens from Its Nap.

Станет ли новая короткометражка продолжением старого проекта, или это будет новая история, пока неизвестно. Можно взглянуть на постер, на котором Мэгги летает на люльке Грогу — милого существа из «Мандалорца».

Премьера Maggie Simpson in Rogue Not Quite One состоится завтра в Disney+. В России сервис не работает.