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Razer представила солнцезащитные очки для геймеров за 21 тыс. рублей

Razer представила солнцезащитные очки для геймеров за 21 тыс. рублей
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Американская компания Razer анонсировала солнцезащитные очки для геймеров. Они разработаны вместе с брендом Retrosuperfuture и получили название Razersuperfuture. Как отмечают создатели, очки совместят в себе «итальянское мастерство» Retrosuperfuture и стиль Razer с её фирменными чёрно-зелёными цветами.

Видео доступно на YouTube-канале Razer. Права на видео принадлежат Razer.

Razersuperfuture выполнены из фотохромного материала, что позволяет использовать их как дома, так и на улице. Создатели сделали упор на защите глаз геймеров от синего цвета.

Очки Razersuperfuture поступят в продажу 5 мая ограниченным тиражом. Рекомендованная цена периферийного устройства составит € 239 — около 21 тыс. рублей. Можно ли будет приобрести очки в России, пока неизвестно.

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