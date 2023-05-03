Razer представила солнцезащитные очки для геймеров за 21 тыс. рублей

Американская компания Razer анонсировала солнцезащитные очки для геймеров. Они разработаны вместе с брендом Retrosuperfuture и получили название Razersuperfuture. Как отмечают создатели, очки совместят в себе «итальянское мастерство» Retrosuperfuture и стиль Razer с её фирменными чёрно-зелёными цветами.
Видео доступно на YouTube-канале Razer. Права на видео принадлежат Razer.
Razersuperfuture выполнены из фотохромного материала, что позволяет использовать их как дома, так и на улице. Создатели сделали упор на защите глаз геймеров от синего цвета.
Очки Razersuperfuture поступят в продажу 5 мая ограниченным тиражом. Рекомендованная цена периферийного устройства составит € 239 — около 21 тыс. рублей. Можно ли будет приобрести очки в России, пока неизвестно.
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