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Голоса Элли из The Last of Us и Ви из Cyberpunk 2077: кто озвучивает Hogwarts Legacy

Команда GamesVoice выпустила четвёртый дневник русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Авторы показали, как идёт работа над локализацией, а также анонсировали новых актёров дубляжа, среди которых много известных голосов для российских геймеров.

Как рассказали авторы, они уже озвучили примерно 24 часа итогового материала из 33 часов. В проекте участвуют 96 актёров — об остальных расскажут в следующих видео.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Warner Bros.

Вторая часть актёрского состава русской озвучки Hogwarts Legacy

Элиза Мартиросова (Элли из The Last of Us) — Нелли Огспайр и второстепенные герои

(Элли из The Last of Us) — Нелли Огспайр и второстепенные герои Виталия Корниенко (Молодая Анна из «Холодного сердца 2») — Зенобия Ноук

(Молодая Анна из «Холодного сердца 2») — Зенобия Ноук Егор Васильев (Мужской голос Ви из Cyberpunk 2077) — Пирс Пембертон

(Мужской голос Ви из Cyberpunk 2077) — Пирс Пембертон Юлия Горохова (Женский голос Ви из Cyberpunk 2077) — Саманта Дейл

(Женский голос Ви из Cyberpunk 2077) — Саманта Дейл Александр Гаврилин (Локи из фильмов Marvel) — тёмный волшебник

(Локи из фильмов Marvel) — тёмный волшебник Владислав Копп (Эскель из «Ведьмака 3») — кентавр Дорран

(Эскель из «Ведьмака 3») — кентавр Дорран Алиса Ефименко (Одиннадцатая из «Очень странных дел») — Анна Сэллоу

(Одиннадцатая из «Очень странных дел») — Анна Сэллоу Александр Новиков (Билл из The Last of Us) — Падрик Хэггарти

(Билл из The Last of Us) — Падрик Хэггарти Пётр Коврижных (Туллио из «Тёмных начал») — Оминис Мракс

(Туллио из «Тёмных начал») — Оминис Мракс Олег Форостенко — (Джордж Фергюс из «Большой игры») Гербольд Олливандер

— (Джордж Фергюс из «Большой игры») Гербольд Олливандер Василиса Эльдарова (Макс из «Очень странных дел») — Поппи Добринг

(Макс из «Очень странных дел») — Поппи Добринг Наталья Казначеева (Глория Дэвис из «Одарённой») — профессор Дина Кегат

(Глория Дэвис из «Одарённой») — профессор Дина Кегат Сергей Пономарёв (Килла из «Джона Уика 4») — тёмный волшебник

(Килла из «Джона Уика 4») — тёмный волшебник Олег Куценко (Томас Уэйн из «Джокера») — Почти безголовый Ник

(Томас Уэйн из «Джокера») — Почти безголовый Ник Александр Груздев (Томми из «Ещё по одной») — Экли Барнс, Элек

(Томми из «Ещё по одной») — Экли Барнс, Элек Андрей Бархударов (Александр из «Операции «Фортуна») — Фердинанд Октавий Пратт

(Александр из «Операции «Фортуна») — Фердинанд Октавий Пратт Алёна Андронова (Сара из «Почти знамениты») — городская жительница.

Ранее GamesVoice поделилась списком главных артистов озвучки Hogwarts Legacy.