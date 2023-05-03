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В России завершилось строительство завода по производству серверов

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская компания Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Компании подписали договор о строительстве завода ещё в 2021 году

«Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard. Компания намерена внести оборудование в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках.

По мнению экспертов, оборудование «Яндекса» OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году займет около 10% всего рынка.

Как отметил собеседник газеты из радиоэлектронной отрасли, потребность в отечественных продуктах всё ещё сохраняется.

При этом потребность в отечественных продуктах по-прежнему острая. Появление ещё одного игрока подстегнет конкуренцию, что окажет позитивное влияние на рынок и качество продукта.