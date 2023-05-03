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Вышел новый трейлер фильма «Переводчик» Гая Ричи с русской озвучкой

Вышел новый трейлер фильма «Переводчик» Гая Ричи с русской озвучкой
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Кинокомпания «Вольга» выпустила второй трейлер «Переводчика» — нового фильма Гая Ричи. В небольшом ролике можно оценить русский дубляж картины с привычными голосами.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге»

Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненого Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь настаёт черёд Кинли рискнуть всем и вернуться за Ахмедом и его семьёй. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»). Премьера фильма в России намечена на 1 июня.

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