«Никто никуда не уехал»: Данила Козловский не улетел из России

Издание Shot сообщило, что известный актёр Данила Козловский покинул Россию и направился в Стамбул. Якобы из страны Козловский уехал из-за скандала с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Более того, Стамбул даже не планируется конечной остановкой актёра, отметили в Shot. На эту информацию уже отреагировал пресс-секретарь актёра Егор Козловский — его брат. Он не был многословным и всё отверг.

Никто никуда не уехал.

Между Козловским и Бородиным сейчас трудные отношения. Последний подал запрос, чтобы актёра проверили на дискредитацию армии России, экстремизм и иностранное финансирование. Позже сам Козловский всё это отверг и отметил, что не собирается покидать родину.