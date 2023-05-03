«Никто никуда не уехал»: Данила Козловский не улетел из России
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Издание Shot сообщило, что известный актёр Данила Козловский покинул Россию и направился в Стамбул. Якобы из страны Козловский уехал из-за скандала с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.
Более того, Стамбул даже не планируется конечной остановкой актёра, отметили в Shot. На эту информацию уже отреагировал пресс-секретарь актёра Егор Козловский — его брат. Он не был многословным и всё отверг.
Никто никуда не уехал.
Между Козловским и Бородиным сейчас трудные отношения. Последний подал запрос, чтобы актёра проверили на дискредитацию армии России, экстремизм и иностранное финансирование. Позже сам Козловский всё это отверг и отметил, что не собирается покидать родину.
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