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Авторы «Форсажа 10» выпустили эмоциональный трейлер семейной саги

Авторы «Форсажа 10» выпустили эмоциональный трейлер семейной саги
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Universal Pictures выпустила свежий ролик, посвящённый «Форсажу 10». В нём создатели ленты вспомнили события прошлых частей, показали новые фрагменты из грядущей ленты и сделали большой акцент на семье Торетто и Доминике — главном герое саги.

«Форсаж 10» расскажет, как Доминик столкнётся с новым врагом, который будет угрожать всей его семье. Его роль исполнит актёр Джейсон Момоа, известный по «Аквамену» и «Игре Престолов».

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

В десятой части франшизы роль Дома исполнит Вин Дизель. Вместе с ним сыграют Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие. Режиссёром ленты выступил Луи Летерье.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

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