YouTube тестирует новый дизайн страницы просмотра видео

Судя по всему, Google хочет изменить дизайн страницы просмотра видео на YouTube. На обновления обратил внимание пользователь издания Rozetked. Компания пока что экспериментирует с изменениями, поэтому они отображаются далеко не у всех.

В нынешнем дизайне YouTube блок с самим видео находится почти в центре, лента с рекомендованными видео располагается справа, а описание и комментарии под роликом. В свежей же версии будет чуть иначе.

Блок с рекомендуемыми видео расположится сразу под просматриваемым роликом, а почитать подробную информацию и комментарии можно будет справа.

Как страница с видео выглядит сейчас

Как она выглядит с изменённым интерфейсом

Фото: Rozetked

Когда Google планирует запустить свежую версию, неизвестно.