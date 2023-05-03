YouTube тестирует новый дизайн страницы просмотра видео
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Судя по всему, Google хочет изменить дизайн страницы просмотра видео на YouTube. На обновления обратил внимание пользователь издания Rozetked. Компания пока что экспериментирует с изменениями, поэтому они отображаются далеко не у всех.
В нынешнем дизайне YouTube блок с самим видео находится почти в центре, лента с рекомендованными видео располагается справа, а описание и комментарии под роликом. В свежей же версии будет чуть иначе.
Блок с рекомендуемыми видео расположится сразу под просматриваемым роликом, а почитать подробную информацию и комментарии можно будет справа.
Как страница с видео выглядит сейчас
Как она выглядит с изменённым интерфейсом
Фото: Rozetked
Когда Google планирует запустить свежую версию, неизвестно.
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