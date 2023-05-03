Apple грозит штраф в $ 2 млрд за ухудшение работы старых iPhone

Apple продолжает посещать судебные слушания по поводу замедления работы устаревших версий iPhone. Компания пытается закрыть иск Джастина Гутманна, который подал на корпорацию в суд в прошлом году.

Изначально пострадавший требовал компенсации в $ 900 млн для 25 млн пострадавших пользователей iPhone. Через год штраф вырос более чем в два раза — до $ 2 млрд. По словам истца, Apple намеренно снижала производительность старых устройств, заставляя пользователей приобретать новые модели смартфонов.

Сама Apple тем временем продолжает утверждать, что замедляла работу лишь iPhone 6 — и то производительность якобы уменьшилась лишь на 10%. Кроме того, корпорация отметила, что в 2017 году уже принесла извинения за тот инцидент и заменяла аккумуляторы пострадавшим всего за $ 29.