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Летняя презентация игр Xbox с показом Starfield пройдёт 11 июня

Летняя презентация игр Xbox с показом Starfield пройдёт 11 июня
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Microsoft анонсировала большую летнюю презентацию своих новых игр. Xbox Games Showcase начнётся 11 июня в 20:00 мск. После этого компания проведёт отдельный стрим, посвящённый Starfield — космической ролевой игре от авторов «Скайрима» и Fallout 4.

Сколько именно продлятся обе презентации, неизвестно. В Microsoft пообещали поделиться множеством деталей новых проектов внутренних студий Xbox, а также продемонстрировать новые геймплейные кадры Starfield вместе с интервью с разработчиками и другими подробностями разработки проекта.

Следить за трансляциями можно будет на YouTube и на Twitch с субтитрами на русском языке. На ивенте ожидаются в том числе анонсы от сторонних разработчиков и некие сюрпризы.

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