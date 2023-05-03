Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix продлил сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на третий, финальный сезон

Netflix продлил сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на третий, финальный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Спустя неделю после релиза второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Netflix продлил сериал на третий сезон. Это будет завершение истории — шоураннер Джим Микл заявил, что именно таким и задумывал когда-то свой сериал.

Как отмечает издание The Hollywood Reported, третий сезон «Мальчика с оленьими рогами» уже полностью снят — производство финала шло одновременно со съёмками второго сезона. Поэтому на сериал не повлияет забастовка Гильдии сценаристов США, которая началась 2 мая.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» — сериал, основанный на одноимённых комиксах писателя Джеффа Лемира. Шоу рассказывает о неизвестной болезни, которая поражает Землю. Из-за неё у людей начинают рождаться гибриды — наполовину люди, наполовину животные.

Материалы по теме
Работа над сериалом «Кобра Кай» приостановлена из-за забастовки сценаристов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023