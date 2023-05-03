Ремастер «Человека-паука» для PS5 скоро можно будет купить отдельно

Sony начинает готовиться к релизу «Человеку-пауку 2». Компания объявила о том, что в мае PS5-версию ремастера «Человека паука» можно будет приобрести отдельно. Сейчас переиздание доступно лишь в расширенном издании «Майлза Моралеса».

Для апгрейда владельцы оригинальной игры на PS4 должны будут заплатить $ 10 или приобрести игру отдельно за $ 50. К сожалению, подписчики сервиса PS Plus не смогут обновиться до PS5-версии «Человека-паука» — им придётся покупать игру отдельно.

Варианты апгрейда «Человека-паука» Фото: Sony

6 мая Sony также выпустит приквел грядущего «Человека-паука 2» в виде комикса. Он расскажет о жизни Питера Паркера, Майлза Моралеса и Мэри Джейн после событий первой части. Авторы затронут в том числе противостояние с таинственным злодеем по кличке Капюшон.

Официальной даты релиза «Человека-паука 2» до сих пор нет. Проект разрабатывается эксклюзивно для PS5 и, судя по словам актёра из проекта, должен выйти в сентябре.