Ремастер «Человека-паука» для PS5 скоро можно будет купить отдельно

Sony начинает готовиться к релизу «Человеку-пауку 2». Компания объявила о том, что в мае PS5-версию ремастера «Человека паука» можно будет приобрести отдельно. Сейчас переиздание доступно лишь в расширенном издании «Майлза Моралеса».
Для апгрейда владельцы оригинальной игры на PS4 должны будут заплатить $ 10 или приобрести игру отдельно за $ 50. К сожалению, подписчики сервиса PS Plus не смогут обновиться до PS5-версии «Человека-паука» — им придётся покупать игру отдельно.
Варианты апгрейда «Человека-паука»
Фото: Sony
6 мая Sony также выпустит приквел грядущего «Человека-паука 2» в виде комикса. Он расскажет о жизни Питера Паркера, Майлза Моралеса и Мэри Джейн после событий первой части. Авторы затронут в том числе противостояние с таинственным злодеем по кличке Капюшон.
Официальной даты релиза «Человека-паука 2» до сих пор нет. Проект разрабатывается эксклюзивно для PS5 и, судя по словам актёра из проекта, должен выйти в сентябре.
- 3 мая 2023
-
18:26
-
18:14
-
17:45
-
17:22
-
17:02
-
16:39
-
16:23
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:05
-
14:30
-
14:14
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:42
-
12:10
-
11:40
-
11:03
-
10:35
-
10:06
-
09:42
-
09:07
-
08:31
-
02:05
-
01:32
- 2 мая 2023
-
20:28
-
19:50
-
19:43
-
19:21
-
19:16
-
19:10