Все квесты и подземелья Honkai: Star Rail удалось пройти менее чем за неделю

Игрок в Honkai: Star Rail под ником Gotruto поделился результатами своего прохождения нового проекта HoYoverse — ему потребовалось 55 часов, чтобы закрыть весь контент, доступный в версии 1.0.
Геймер рассказал, что прошёл обе главы сюжета и все второстепенные квесты, решил все головоломки и прошёл подземелья, включая Забытый зал и Виртуальную вселенную. Он также смог купить почти все предметы во внутриигровых магазинах.
За это время Gotruto смог бесплатно открыть 133 стандартных и 133 временных баннера с персонажами и оружием, хотя он признаёт, что другие игроки могли получить немного больше.
Новый контент в Honkai: Star Rail появится с релизом патча 1.1. Ожидается, что он выйдет в первой половине июня и добавит в игру сюжетную главу, квесты, временные ивенты и играбельных персонажей.
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