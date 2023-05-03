Motorola выпустит бюджетный смартфон со стилусом и большой батареей

Американская компания Motorola представила Moto G Stylus — бюджетный смартфон с поддержкой стилуса. Создатели отмечают, что это одно из самых недорогих устройств со стилусом на рынке — стоимость аппарата составит $ 200 — около 16 тыс. рублей.
Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Хранилище устройства можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 1 Тб.
У смартфона три камеры: основная 50 Мп, макрокамера 2 Мп и фронтальная камера 8 Мп. Батарея устройства составляет 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Продажи Moto G Stylus стартуют уже 5 мая.
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