Motorola выпустит бюджетный смартфон со стилусом и большой батареей

Американская компания Motorola представила Moto G Stylus — бюджетный смартфон с поддержкой стилуса. Создатели отмечают, что это одно из самых недорогих устройств со стилусом на рынке — стоимость аппарата составит $ 200 — около 16 тыс. рублей.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Хранилище устройства можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 1 Тб.

У смартфона три камеры: основная 50 Мп, макрокамера 2 Мп и фронтальная камера 8 Мп. Батарея устройства составляет 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Продажи Moto G Stylus стартуют уже 5 мая.