Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон сыграет в новом фильме Тимура Бекмамбетова
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Как сообщает издание Variety, звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон сыграет в новом фильме российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. Лента получила название «Мотор Сити».
Фильм расскажет о жителе Детройта, который только что вышел из тюрьмы. Герой отправляется мстить тем, кто подставил его и заставил провести много лет за решёткой. Авторы обещают захватывающее повествование и стильные экшен-сцены. Кто ещё сыграет в будущей ленте, неизвестно. Когда состоится премьера картины, также неизвестно.
Сценарий к «Мотор Сити» уже готов — его написали Чад Ст. Джон («Репродукция») и Клифф Робертс («Освобождение»). Продюсеры называют сценарий «невероятно драйвовым» и именно тем, «чего ждут зрители от боевиков».
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