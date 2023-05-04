Состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В полночь на 4 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER стали доступны две первые серии нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!».

Третий сезон российского сериала про «лихие 90-е» будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному каждый четверг. Заключительная серия выйдет 15 июня.

Фото: PREMIER

Действие сериала происходит в 1993 году. В центре «Мир! Дружба! Жвачка!» оказывается 14-летний подросток Саня Рябинин, который угоняет машину криминального авторитета и вместе с друзьями оказывается втянут в серьёзные бандитские разборки.

Главные роли в проекте исполняют Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Валентина Ляпина и Юра Борисов. Режиссёром вновь станет Антон Фёдоров, который работал над вторым сезоном.