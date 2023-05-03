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По культовому сериалу «Вавилон 5» выйдет анимационный фильм

По культовому сериалу «Вавилон 5» выйдет анимационный фильм
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Создатель научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стразински анонсировал анимационный фильм по культовому шоу. Каких-либо деталей пока нет — они появятся через неделю.

Это будет классический «Вавилон 5»: грубый, душевный, безостановочный, с кучей веселья во времени и пространстве. Это настоящее любовное письмо фанатам. Название фильма, дата выхода и другие подробности появятся через неделю.

Стразински отметил, что фильм полностью готов и должен выйти совсем скоро. Судя по всему, через неделю появится в том числе трейлер проекта.

«Вавилон-5» — культовый научно-фантастический сериал, выходивший в середине 1990-х. Шоу рассказывает об одноимённой космической станции, которая становится центром международных политических интриг и конфликтов. Сериал завоевал несколько премий «Хьюго» и других премий за лучшую драматическую постановку.

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