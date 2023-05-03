По культовому сериалу «Вавилон 5» выйдет анимационный фильм
Поделиться
Создатель научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стразински анонсировал анимационный фильм по культовому шоу. Каких-либо деталей пока нет — они появятся через неделю.
Это будет классический «Вавилон 5»: грубый, душевный, безостановочный, с кучей веселья во времени и пространстве. Это настоящее любовное письмо фанатам. Название фильма, дата выхода и другие подробности появятся через неделю.
Стразински отметил, что фильм полностью готов и должен выйти совсем скоро. Судя по всему, через неделю появится в том числе трейлер проекта.
«Вавилон-5» — культовый научно-фантастический сериал, выходивший в середине 1990-х. Шоу рассказывает об одноимённой космической станции, которая становится центром международных политических интриг и конфликтов. Сериал завоевал несколько премий «Хьюго» и других премий за лучшую драматическую постановку.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2023
-
20:55
-
20:13
-
19:40
-
19:01
-
18:54
-
18:33
-
18:26
-
18:14
-
17:45
-
17:22
-
17:02
-
16:39
-
16:23
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:05
-
14:30
-
14:14
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:42
-
12:10
-
11:40
-
11:03
-
10:35
-
10:06
-
09:42
-
09:07
-
08:31
-
02:05
-
01:32
Партнерский контент