Вышел трейлер 16-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно» со звёздами «Во все тяжкие»

Телеканал FX опубликовал первый трейлер 16-го сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно». В ролике показали некоторые забавные эпизоды из продолжения шоу, включая сцены с Аароном Полом и Брайаном Крэнстоном — звёздами сериала «Во все тяжкие».
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks
Шоу «В Филадельфии всегда солнечно» начало выходить в 2005 году. Комедийный сериал рассказывает о владельцах не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии. Герои постоянно ссорятся, врут и попадают в самые странные и нелепые жизненные ситуации. Их играют Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон и Дэнни Де Вито.
Премьера 16-го сезона намечена на 7 июня в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.
- 3 мая 2023
-
22:53
-
22:01
-
20:55
-
20:13
-
19:40
-
19:01
-
18:54
-
18:33
-
18:26
-
18:14
-
17:45
-
17:22
-
17:02
-
16:39
-
16:23
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:05
-
14:30
-
14:14
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:42
-
12:10
-
11:40
-
11:03
-
10:35
-
10:06
-
09:42
-
09:07
-
08:31