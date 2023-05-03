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Сборы российского фильма «Вызов» превысили 1 млрд рублей

Сборы российского фильма «Вызов» превысили 1 млрд рублей
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Спустя две недели проката российский блокбастер «Вызов» собрал в прокате более 1 млрд рублей. Это второй результат для отечественного проката в 2023 году после невероятно успешного «Чебурашки», собравшего более 6,7 млрд рублей.

Фото: ЕАИС

Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.

Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. «Вызовом» тем временем заинтересовались и в Японии.

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