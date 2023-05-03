Российская 9 Pandas вышла в финал верхней сетки Berlin Major 2023 по Dota 2
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Российский состав 9 Pandas по Dota 2 победил Tundra Esports в полуфинальном матче верхней сетки ESL One Berlin Major 2023.
Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Романа RAMZES666 Кушнарёва. Таким образом, «панды» гарантировали себе место в тройке лучших по итогам главного чемпионата весны.
Фото: Liquipedia
Мэйджор-турнир продолжится в пятницу, все остальные матчи будут сыграны на стадионе «Велодром» в присутствии зрителей.
9 Pandas проведёт следующий матч в субботу, 6 мая — соперником нашей команды станет европейская Gaimin Gladiators.
ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2, который проходит на патче 7.33. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.
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