Российская 9 Pandas вышла в финал верхней сетки Berlin Major 2023 по Dota 2

Российский состав 9 Pandas по Dota 2 победил Tundra Esports в полуфинальном матче верхней сетки ESL One Berlin Major 2023.

Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Романа RAMZES666 Кушнарёва. Таким образом, «панды» гарантировали себе место в тройке лучших по итогам главного чемпионата весны.

Фото: Liquipedia

Мэйджор-турнир продолжится в пятницу, все остальные матчи будут сыграны на стадионе «Велодром» в присутствии зрителей.

9 Pandas проведёт следующий матч в субботу, 6 мая — соперником нашей команды станет европейская Gaimin Gladiators.

ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2, который проходит на патче 7.33. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.