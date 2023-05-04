«Посмотрел пять раз — мурашки постоянно»: люди в восторге от трейлера «Дюны 2»

Вчера Warner Bros. выпустила первый трейлер «Дюны 2». За 13 часов ролик набрал почти 7 млн просмотров и 238 тыс. лайков. Судя по всему, аудитории он очень понравился — фанаты с нетерпением ждут картину.
В комментариях отмечают, что режиссёру Дени Вильнёву удалось в точности передать дух оригинального романа Фрэнка Герберта. По мнению аудитории, Вильнёв — настоящий знаток вселенной. Также фанаты очень рады тому, каким эпичным получился трейлер.
Всё это взято из книги, просто убийственно. Это воссоздано очень точечно.
Я посмотрел трейлер пять раз, и каждый раз у меня были мурашки по коже! Это больше чем фильм, это чистая страсть Дени Вильнёва, и вы можете почувствовать это, посмотрев трейлер!
Так приятно видеть, что по крайней мере одна франшиза хорошо адаптирована в эти мрачные времена.
Таким и должен быть трейлер: никаких спойлеров, никакого эффектного монтажа, просто чистый хайп.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Сюжет продолжения будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея.
Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.
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