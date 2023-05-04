Госпитализированный актёр Джейми Фокс поблагодарил всех за поддержку

В начале апреля известного актёра Джейми Фокса в срочном порядке госпитализировали прямо во время съёмок фильма. 20 апреля стало известно, что Фокс всё ещё пребывает в больнице и, судя по всему, он находится там до сих пор.

Актёр в социальных сетях поблагодарил всех за поддержку и отметил, что чувствует себя благословенным. В комментариях Фокс получил ещё больше поддержки и от коллег: пострадавшего в начале года от снегоуборочной машины Джереми Реннера, актёра Энсела Эльгорта и многих других.

Ценю всю любовь! Чувствую себя благословенным.

Подробностей того, что случилось с Фоксом, нет. Известно лишь то, что у актёра случилось некое «медицинское осложнение».

Джейми Фокс получил известность благодаря ролям в фильмах «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый» и других лентах.