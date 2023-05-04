Актриса Гвинет Пэлтроу — об отношениях с Беном Аффлеком и Брэдом Питтом: они оба прекрасны

Актриса Гвинет Пэлтроу, известная по роли Пеппер Поттс в киновселенной Marvel, во время подкаста Call Her Daddy рассказала о своих романтических отношениях с актёрами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.
Пэлтроу состояла с Питтом в отношениях с 1994 по 1997 год, а с Беном Аффлеком она встречалась в период с 1997 по конец 2000 года. По словам актрисы, лучшим актёром она считает Питта, однако Аффлек, по её мнению, отличный сценарист и режиссёр.
Это сложно. Они оба очень талантливые. Бен — отличный режиссёр и сценарист. Думаю, лучший актёр всё же Брэд, если охватить все его роли в фильмах.
Затем ведущая подкаста завалила Пэлтроу вопросами как о Питте, так и об Аффлеке. Так, более романтичным в отношениях Гвинет считает Брэда, однако чаще она смеялась вместе с Беном. Также Пэлтроу призналась, что оба актёра великолепно целовались.
Фото Гвинет и Бена во время их отношений
Фото: Kevin Mazur Archive/Getty Images
Фото Гвинет и Брэда во время их отношений
Фото: Kevin Mazur Archive/Getty Images
По словам актрисы, они с Питтом до сих пор в отличных отношениях и поддерживают общение с Аффлеком.
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