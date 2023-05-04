Стратегию Age of Wonders 4 слили на торренты в день релиза

Одна из страшных вещей в современности для разработчиков игр заключается в том, что их проекты могут спиратить прямо в день релиза. Особенно если у тайтлов нет никакой защиты. Это случилось со стратегией Age of Wonders 4.
Age of Wonders 4 не была защищена продвинутой Denuvo, а использовала лишь собственную систему защиты, что и помогло её так легко взломать. Проект уже слили на торрент-трекеры.
Age of Wonders 4 — новая часть популярной франшизы, получившая отличные оценки от игроков и критиков. Проект называют захватывающим и попросту отличным. Особенно хвалили оптимизацию, которая на фоне современных игр получилась достойной.
Более того, проект доступен и в России по цене в 1,6 тыс. рублей за обычное издание и в 2,9 тыс. рублей за премиальное издание с будущими дополнениями.
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