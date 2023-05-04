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Скоро пользователи Discord будут вынуждены изменить своё имя

Скоро пользователи Discord будут вынуждены изменить своё имя
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Скоро в мессенджере Discord грядут изменения — пользователям будет необходимо изменить своё используемое имя, поскольку изменится сама система имён. Об этом рассказали на сайте Discord.

Так, используемые с 2015 году тег-номера (например, #0001), будут полностью удалены и заменены на уникальные имена, по которым в дальнейшим и нужно будет находить друзей и тех, с кем захочется связаться.

Мы меняем нашу систему имён пользователей, чтобы вам стало проще находить друзей и добавлять их, а также чтобы у вас было больше контроля над своей идентичностью в Discord!

Теперь вместо тег-номера будет уникальное имя, показанное на примере ниже. Как отметили разработчики мессенджера, они внедрят изменение в ближайшие недели. Все пользователи получат уведомление, когда станет возможным выбрать новое имя пользователя и установить отображаемое имя.

Фото: Discord

Фото: Discord

С другими деталями обновления можно ознакомиться на сайте Discord. Он доступен полностью на русском языке.

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