Вышел второй сезон антологии анимационных короткометражек «Звёздные войны: Видения»

Disney выпустила на сервисе Disney+ второй сезон серии анимационных короткометражек «Звёздные войны: Видения». Она уже доступна для просмотра, но не в России.

Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Всего во втором сезоне есть девять короткометражек. Продолжительность каждой из них составляет примерно 10–20 минут.

Примечательно, что второй сезон проекта вышел сегодня, 4 мая, в день «Звёздных войн».

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.