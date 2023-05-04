Вышел трейлер сериала «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Плейлист волонтёра». Шоу будет выходить в сервисе с 18 мая. Всего будет восемь эпизодов. Их продолжительность пока неизвестна.
Сюжет основан на романе участника поисково-спасательных работ Артёма Ляшенко. История расскажет про волонтёра Мршавко Штапича, который помогает искать пропавших в поисково-спасательном отряде. Помимо этого, у главного героя ещё полно хлопот в личной жизни.
Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.
Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский, известный по недавнему сериалу «Фишер» про поиск серийного убийцы и маньяка Сергея Головкина. Вместе с Янковским в сериале сыграли Шамиль Хаматов, Евгения Громова и другие. Режиссёром выступил Максим Свешников.
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