Вышел трейлер сериала «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Плейлист волонтёра». Шоу будет выходить в сервисе с 18 мая. Всего будет восемь эпизодов. Их продолжительность пока неизвестна.

Сюжет основан на романе участника поисково-спасательных работ Артёма Ляшенко. История расскажет про волонтёра Мршавко Штапича, который помогает искать пропавших в поисково-спасательном отряде. Помимо этого, у главного героя ещё полно хлопот в личной жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский, известный по недавнему сериалу «Фишер» про поиск серийного убийцы и маньяка Сергея Головкина. Вместе с Янковским в сериале сыграли Шамиль Хаматов, Евгения Громова и другие. Режиссёром выступил Максим Свешников.